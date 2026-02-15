Burnuyla dudağı arasında bir “kıl bahçesi” muhafaza etmenin ve ona özenle şekil vermenin her halde pek çok gerekçesi bulunabilir. İhtiyaç mıdır, moda mıdır, gelenek midir, tutku mudur? Adına ne derseniz deyin, bıyık tarih boyunca Türkler için bir alameti farika olmuştur.

Batı dünyasındaki Türk erkeği imajının baş unsuru her daim bıyıktır. Bıyık muhakkak ki sadece Türk erkeklerine mahsus bir surat aksesuarı değildir.

Hitler ve Stalin gibi bir dönem dünyanın kaderine damga vurmuş liderler de bıyıklarıyla dikkat çekmişlerdir.

Yavuz Sultan Selim farklı bıyık stiliyle diğer Osmanlı padişahlarından ayrılırken, sanırım tek bıyıksız padişah hayatının baharında katledilen Genç Osman idi.

Atatürk ve Enver Paşa gibi devlet adamlarımız da bıyıklarına özen gösteren Türk liderleriydi.

Atatürk’ün, Osmanlı ordusunda kolağası (yüzbaşı) olduğu dönemdeki heybetli bıyıkları zaman içinde şekil değiştirmiş, Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in kuruluş sürecindeki imajına güç katmıştır. Onuncu Yıl Nutku’nu “bıyıksız” okuyan Atatürk, aslında dünyaya da Anadolu topraklarında artık Batı’nın “kara bıyıklı Türkler” algısından çok farklı genç bir cumhuriyetin kökleştiği mesajını vermiş ve ölene kadar bıyık bırakmamıştır.

Siyasiler gibi bıyıklarıyla hatırlanan sanatçılara gelince Türk Sineması’nın taçsız kralı Ayhan Işık’ı ve her ne kadar müzik alanında öne çıksa da çok yönlü kültür insanımız Barış Manço’yu anmadan geçemeyiz.

Günümüzün siyasilerinden Recep Tayyip Erdoğan’ın var ile yok arasındaki bıyıkları kendine has bir tarzın örneği gibi duruyor.

Bu tarz bıyık için hangi tanım kullanılır bilmiyorum ama gazeteci Turgut Etüngü, 1962 yılında Hayat Mecmuası’ndaki bir yazısında bıyık tutkusu ve şekilleri konusunda oldukça ayrıntılı bilgi vermiş. “Zaman ve moda, 20. Yüzyıl erkeğinin sakal ve bıyıklarını da yok etti. Oysa bıyık bizde erkekliğin alameti idi” diye yakınan Turgut Etüngü bakın şunları yazmış:

* * *

Bir zamanın erkekleri için bıyık, erkek sayılmalarının şartı, erkekliğin de şanındandı. O kadar ki, bıyıksız bir kimsenin erkek olarak düşünülmesi bile mümkün değildi. Nitekim babalarımızın bıyık yüzünden çektikleri sıkıntıların çeşitli hikâyelerini belki birçoklarımız dinlemişizdir. Eskilerin şâbı emret dedikleri; çocuklukla, delikanlılığın sınır çizgisi üzerinde nicelerinin başından geçmiş vakalar vardır. Bu çağdakilerin evde yalnız kaldıkları zaman, günde birkaç defa yüzlerine ustura vurarak; siyah görünsün de, "Maşallah, artık delikanlı olmuşl" desinler diye, fındık kabuğunu ateşe tutup, yağını dudak üstü kıllarına sürmeleri, bıyık hikâyelerinin başlangıcıdır.

Bizim eski sözlükler, merhum Şemsettin Sami'den başkası, bıyık kelimesini almıyor. Belki de hemen herkesin bildiği bir şey diye olsa gerek. Araplar bunu, beş bıyık anlamına gelen, muşmulanın tepesindeki beş kıldan almışlar. "Muşmula kılı" demişler. Bizim dilimizde bıyık, birçok cinaslı lâflara, açmazlara baş kelime olmuştur. Meselâ, erginlik çağına gelenler için: "Bıyıklarını ele aldı!"; hafif tertip gülenlere: "Bıyık altından gülüyor!"; her hangi bir sözü doğrulama ve karşısındakini inandırma gerekince; "Yalansa, şu bıyıklarımı kazıtırım!" denir

Eski külhanbeylerinin, birine küfür etmeleri lâzım geldiği zaman ilkin bıyığından başlamaları da usuldendi. Bir Fransız esprisi, meselâ emekli olmuş bir asker için: "Eski bir bıyık!" der.

Bıyık da, bir çeşit modaya bağlı idi. Her bıyık, her yüze gitmediği için, ilkin yüz hatlarına, sonra da zevke ve yakışık aldığı şekle göre isimlenirdi. Bunlardan esmer kimselerde umumiyetle 14-15 sıralarında, sarışınlarda ise 18-20 yaşlarında belirti halinde olanına, "terlemiş", biraz kalınca ve dudaklar kadar uzun olanına "kaytan", kalın ve dudak sınırlarını biraz geçmiş olanına "pırasa", bir tutam pöstekiye benzeyenine "pos", enli ve hem uzun, hem kalınına "pala", üstü dar, altı genişlere "yastık", kısalara "kelebek", yandan yukarıya doğru, uçları sivrilmiş olanlara "karanfil", dudakların ucundan kıvrılmalarına "vav", bunun 90 derecelik tam diklerine "Vilhelmkâri" bıyık denirdi. Bıyıklarda yaşın rolü büyüktü. "Ter" ilk gençlikte, "kaytan" Rumeliden gelenlerde, Arnavutlarda "pırasa", daha ziyade mahallenin ileri gelenlerinde, kumanda erkânında "pala", yıllanmış, hayat tecrübesi çoğalmış kimselerde "yastık", emekliye ayrılmışlarda "güdük”, sigara tiryakilerinde, dişleriyle bıyıklarını kemirmeyi huy edilenlerde “kel”, bıçkınlarda, çapkın tanınmış kimselerde "burma", süs ve giyim düşkünlerinde "vav", daha ziyade Alman kültürü alanlarda, askerliğe eğilimi çokça bulunanlarda "Vilhelm" bıyık olurdu.

Eskiler için bıyığın bakımı da bir dertti. Büyük bıyık sahiplerinin ikide bir, iki elinin ikişer parmağını yalayıp, durmadan sıvazlayıp kıvırmaları lâzım gelirdi. Yetişkin mahdum beyin veya yeni damat beylerin, giyimine düşkün kalem kâtiplerinin, her tıraşta bıyıklarını kozmetiklemeleri de âdet haline gelmişti. Zengince, Avrupa görmüş salon adamlarının, gece yatarken bıyıklarını briyantinleyip, şekil verdikten, uçlarını kulağa takılan lâstik cenderelere soktuktan sonra, öylece uyumaları şarttı. Hattâ saç gibi, bıyıkların da maşalanması gerekirdi. Bıyıkların terazide durması da usuldendi. Bir tarafı kalkar, bir tarafı yatar haliyle sokağa çıkan kimseler için söz hazırdı:

- Adama bakın!... Bıyığının bir ucu kalk, gidelim, öteki ucu halt etme otur, diyor! diye alaya alırlardı.

Kimisi, zaman her şeyi değiştiriyor, der. Kimisi de zaman bir dairedir, giden, bir gün geri gelir, demektedir. İnsan oğlu bu, bilinmez, bakarsınız bugün için tamamen unutulmuş gibi görünen bir zamanların bıyık modası da bir gün belki geri döner.

(Turgut Etingü / Hayat Mecmuası / Nisan 1962)