22 Şubat 2026 Pazar
Bitmeyen Kilise'de sona gelindi: La Sagrada Familia'nın sırrı ne? Görmek için can atacaksınız...

144 yıldır inşası süren Sagrada Familia’nın İsa Kulesi tamamlandı. 172,5 metreye ulaşarak dünyanın en yüksek kilisesi olan Gaudí’nin başyapıtı, 10 Haziran’da kule açılışıyla taçlanacak.

Sinan Başhan Derleyen: Sinan Başhan
İnşaatı 144 yıldır süren Sagrada Familia Bazilikası’nda tarihi bir aşama tamamlandı.

DÜNYANIN EN YÜKSEK KİLİSESİ

Antoni Gaudí’nin eşsiz başyapıtı olan bu yapı, İsa Kulesi’nin son parçasının vinçle yerleştirilmesiyle 172,5 metre yüksekliğe ulaşarak en yüksek noktasına erişti ve dünyanın en yüksek kilisesi unvanını aldı.

“Modern mimarinin öncülerinden Antoni Gaudi’nin başyapıtı Sagrada Familia Bazilikası, 144 yıl sonra en yüksek noktasına ulaştı.”

Barcelona’daki bu ikonik bazilika, Ekim 2025’te 162,9 metreye ulaştıktan sonra artık en yüksek dini yapı konumundaydı.

Son işlemle birlikte tam hedef yüksekliğe kavuştu.

Tamamlandığında 13 bin kişilik kapasiteye sahip olacak bazilikada toplam 18 kule yer alıyor.

İsa Kulesi’nin açılışı, Gaudí’nin 100. ölüm yıldönümüne denk gelen 10 Haziran’da yapılacak.

1882’de temeli atılan ve her yıl milyonlarca ziyaretçi çeken kilise, Gaudí’nin 1926’daki vefatından sonra da inşaatına devam etti.

Karmaşık cepheleri ile iç dekorasyon çalışmaları yaklaşık 10 yıl daha sürecek.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan bu başyapıt, hâlâ büyümeye devam ediyor.

Kaynak: Diğer
