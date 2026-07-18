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Kaynak: İHA

Bitlis kent merkezinde, gün içerisinde farklı noktalarda beliren alevler hareketli saatlerin yaşanmasına yol açtı. Şehirde meydana gelen iki farklı yangından ikincisi, Zeydan Mezarlığı'nın üst kısımlarında ve çevresindeki otluk alanda baş gösterdi.

Çıkış sebebi henüz netleşmeyen yangın, rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte kısa süre içerisinde çok geniş bir alana yayıldı. Alevlerin çevredeki evlerin sınırına kadar yaklaşması, mahalle sakinleri arasında büyük bir paniğe ve korkuya neden oldu. Yangının ortaya çıkardığı hasar ve oluşan yoğun duman tabakası ise bölgedeki olumsuz tabloyu gözler önüne serdi.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesi sayesinde, alevlerin konutlara sirayet etmesi son anda engellendi.

Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından itfaiye erleri bölgede uzun süre soğutma çalışması yürüttü. Büyük bir bölümü küle dönen yeşil ve otluk alanda hasar tespit çalışmaları sürerken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla resmi makamlarca geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.