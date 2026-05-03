Tatvan-Bitlis kara yolu, Bitlis-Güroymak kara yolu ile Rahva mevkiinde yoğun şekilde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Yol güzergâhlarında araçların sis içerisinde güçlükle ilerlediği görülürken, trafikte zaman zaman yavaşlama meydana geldi. Yetkililer, sürücülerin takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları ve sis farlarını kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan, dron ile görüntülenen sis tabakası, bölgedeki yoğunluğu gözler önüne serdi. Kenti adeta kaplayan sis manzarası dikkat çekti.