Bitlis’in Güroymak ilçesinde hafif ticari araç dereye uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Biri bebek, 2'si çocuk 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü yakınlarındaki Şehit Deresi mevkisinde meydana geldi. Cevizyatağı köyü ve çevre köylerden vatandaşların bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı ve dereye düştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan ihbarla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar, ekipler tarafından çıkarıldı. Sürücü İzzettin Alpcan (57), Saadet Alpcan (59) ve Zeynep Alpcan’ın (22) yaşamını yitirdiği belirlendi. Dicle Alpcan (1), Aslı Alpcan (25), Serhat Aka (8), Asmin Alpcan (5) ve Gülşah Alpcan (28), sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.