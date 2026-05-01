Olay, Hizan ilçesine bağlı Döküktaş köyü Kayaş mezrasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki R.G., kayalık bölgede yürüdüğü esnada dengesini kaybederek sert zemine düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine, olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalede, gencin kafa travması geçirdiği tespit edildi. Yaralının durumunun ciddiyeti ve bölgenin engebeli arazi yapısı nedeniyle kara yoluyla ulaşımın zaman kaybına yol açacağı değerlendirilerek, hava ambulansı talep edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopter ambulans, yaralı R.G.’yi alarak Tatvan Devlet Hastanesi’ne nakletti. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumuyla ilgili incelemeler sürüyor.