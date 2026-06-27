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Kaynak: İHA

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kışın yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yayla yollarını açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle Bitlis'in Hizan ilçesinde bulunan Horozdere, Süttaşı, Budaklı, Yoğurtlu, Aladana ve Hizan merkez yayla yollarında yürütülen çalışmalar kapsamında metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütleleri temizlenerek ulaşım yeniden sağlanıyor.

Bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan göçerler için büyük önem taşıyan yayla yollarının açılmasıyla birlikte sürülerin yaylalara güvenli şekilde ulaşması hedefleniyor.

Açılan yaylalar, yaklaşık 35 bin küçükbaş hayvana ev sahipliği yaparken, bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürerek göçerlerin yayla sezonunu sorunsuz geçirebilmesi için yoğun mesai harcıyor.

Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde yer yer kar kalınlığının etkisini sürdürdüğünü belirterek, tüm yayla yollarının en kısa sürede ulaşıma açılmasının hedeflendiğini ifade etti.