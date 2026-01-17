Bitlis'te 4 gün boyunca etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 180 santimetreyi bulurken, 229 köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. Kar yağışın durmasının ardından İl Özel İdaresi, 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla kapalı yollardan 227'si yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 2 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının ulaşıma açıldığı belirtildi. Çalışmalarda özellikle hastalar, öğrenciler ve acil durumların öncelikli olarak ele alındığı, görevlilerin vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için gece gündüz görev yaptıkları ifade edildi.

ÇIĞ UYARISI

Öte yandan Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki hafta yine yağışlı havanın etkili olacağını belirterek, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.