Kaza, Adilcevaz-Patnos kara yolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 AAK 973 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan iki kişi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.