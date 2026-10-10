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Kaynak: İHA

Bitlis’te kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Bitlis-Siirt karayolu üzerinde bulunan 94 polis yol kontrol noktasında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta yapılan kontrollerde, 100 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ile 170 bin adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Bitlis’te kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.