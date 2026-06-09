Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı ve hemen eteğindeki Cil Gölü, doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor. Havadan görüntülenen masmavi göl suyu ve çevresindeki yeşil örtünün, karlı dağ zirvesiyle oluşturduğu uyum kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.

Bölgenin en önemli ekosistemlerinden biri olan Cil Gölü, biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatı açısından büyük bir önem taşıyor. Göl, taşıdığı yüksek doğal değerler nedeniyle 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "Doğal Sit Alanı" ilan edilerek koruma altına alınmıştı. Onlarca farklı kuş türüne ev sahipliği yapan göl, özellikle göç dönemlerinde göçmen kuşların en önemli uğrak yerleri arasında bulunuyor.

FOTOĞRAFÇILARIN VE KUŞ GÖZLEMCİLERİNİN ODAĞINDA

Süphan Dağı'nın ihtişamı ile Cil Gölü'nün huzurlu doğasının birleştiği bu manzara, bölgede turizm potansiyelini de artırıyor. Eşsiz biyoçeşitliliği ve sunduğu görsel şölen sayesinde alan, yıl boyunca çok sayıda doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi tarafından ziyaret ediliyor.