Kaynak: İHA

Bitlis, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzü meraklılarını ve doğaseverleri hayran bırakan nadir bir doğa olayına sahne oldu. Gökyüzünde dolunayın batışı ile güneşin doğuşu aynı anlarda bir arada gözlemlendi. Doğu ufkunda yükselen güneşin kızıl ve turuncu tonları etrafı sararken, batı ufkunda ise dolunay yavaşça gözden kayboldu. İki büyüleyici manzaranın eş zamanlı buluşması, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Bitlis'in doğal güzellikleriyle bütünleşen bu büyüleyici manzara, doğa gözlemcisi ve astrofotoğrafçı Dr. Cihan Önen tarafından anbean görüntülenerek kayıt altına alındı. Fotoğraf tutkunları ve gökyüzü meraklıları için büyük önem taşıyan bu anlar, kentin gökyüzü gözlemindeki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Dr. Önen’in objektifine yansıyan kareler, doğanın sunduğu muazzam uyumu gözler önüne serdi.

Uzmanlar, Bitlis'in yüksek rakımı ve temiz hava sahasının bu tür doğa olaylarının berrak bir şekilde izlenmesinde büyük rol oynadığını vurguladı. Uygun hava şartlarının sağlanması durumunda, benzer gökyüzü şölenlerinin farklı dönemlerde de gözlemlenebileceği belirtildi.