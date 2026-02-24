Bitlis’te aniden bastıran kar yağışıyla birlikte yollarda kaygan zemin oluşurken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Kar kalınlığı özellikle TOKİ yerleşimleri ve Rahva bölgesinde yer yer 2 santimetreye ulaştı. Yetkililer, kar yağışının bölgesel ve kısa süreli olduğunu belirtirken, başta Tatvan ve Güroymak yönüne seyahat eden sürücülere uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis-Tatvan ve Bitlis-Güroymak yollarını kullanan vatandaşların hızlarını düşürmeleri, takip mesafesini korumaları ve ani manevralardan kaçınmaları gerektiğini vurguladı.

Kar yağışının gün içerisinde etkisini yitirmesi beklenirken, muhtemel buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olmaları istendi.