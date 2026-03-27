Bitlis’te uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde “torbacı” olarak bilinen uyuşturucu satıcılarını hedef aldı. 12 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlara özel harekat polisleri de destek verdi.

Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bin 321 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş peçete, 113 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 63 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.