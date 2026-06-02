Olay, Güroymak ilçesine bağlı Gedikpınar köyünde meydana geldi. Aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine tartışma, kısa sürede bıçak ve yumrukların kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Kavga esnasında kasık bölgesinden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Y.G. (30) kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı genç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Y.G., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KÖYDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayın ardından yeni bir gerginlik yaşanmaması adına jandarma ekipleri Gedikpınar köyünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaralama ve ölümle sonuçlanan kavgaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.