Dağ yamaçlarından tamamen doğal yöntemlerle elde edilen özel çamurdan üretilen el emeği ürünler, hem asırlık bir kültürel mirası geleceğe taşıyor hem de beldedeki aile bütçelerine can suyu oluyor.
Bitlisli kadınların elinde şekillenen asırlık miras: Kavakbaşı çömlekleri Türkiye'ye yayılıyor
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı Beldesi’nde, yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel çömlekçilik mesleği, yöre kadınlarının el emeği ve göz nuruyla yaşatılmaya devam ediyor.Kaynak: İHA
Atalarından kalan bu değerli zanaatı büyük bir özveriyle sürdüren Kavakbaşılı kadınların üretim süreci, tam bir imece usulüne dayanıyor. Beldeye yakın dağ yamaçlarından erkekler tarafından binbir emekle toplanıp getirilen özel toprak, ilk olarak suyla buluşturularak çamur haline getiriliyor. Bu aşamadan sonra devreye giren zanaatkar kadınlar, herhangi bir modern makine kullanmadan, geleneksel yöntemlerle çamura adeta hayat veriyor.
Atalarından kalan bu değerli zanaatı büyük bir özveriyle sürdüren Kavakbaşılı kadınların üretim süreci, tam bir imece usulüne dayanıyor. Beldeye yakın dağ yamaçlarından erkekler tarafından binbir emekle toplanıp getirilen özel toprak, ilk olarak suyla buluşturularak çamur haline getiriliyor. Bu aşamadan sonra devreye giren zanaatkar kadınlar, herhangi bir modern makine kullanmadan, geleneksel yöntemlerle çamura adeta hayat veriyor.
Kavakbaşı'nda üretilen bu özel çömlekler, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere Türkiye'nin birçok farklı noktasına pazarlanıyor. Özellikle pişirilen yemeklerin doğal lezzetini ve aromasını korumasıyla bilinen toprak güveç kapları ile kırsal yaşamın vazgeçilmezi olan geleneksel tandırlar, alıcılardan en yoğun talebi gören ürünlerin başında yer alıyor.
Beldede 30 yıldır çanak çömlek üreterek ailesinin geçimini sağlayan Zübeyde Dündar, zanaata adanmış ömrünü ve geleneğin derinliğini şu sözlerle aktardı:
"Ben 30 yıl önce bu köye gelin olarak geldim ve bu eşsiz zanaatla tanıştım. Tam 15 yıl boyunca bu işin çıraklığını yaparak mutfağında piştim. Son 15 yıldır da usta olarak kendi çanak ve çömleklerimi üretiyorum. Bizim tek geçim kaynağımız, evimizin rızkı bu topraktan geliyor. Ailemizi tamamen bu ürünlerden elde ettiğimiz kazançla geçindiriyoruz. En büyük gururumuz da atalarımızdan bize miras kalan bu asırlık geleneği bozmadan, aslına uygun şekilde devam ettirebilmek."
Üretim zincirinin ilk halkasını sırtlayan belde sakinlerinden Burhan Tapki ise sürecin lojistik ve satış boyutuna değinerek, "Biz erkekler olarak dağların eteklerinden bu işe uygun özel toprakları bulup getiriyor ve çamura dönüştürüyoruz. Hanımlarımız ise o çamuru işleyerek harika ürünler ortaya çıkarıyor. Onların el emeğiyle hazırladığı güveç kabı, çömlek, testi, kurdezen ve tandır gibi siparişleri bizler de çevre illere satarak pazarlamasını yapıyoruz. Bu sayede beldemizde topraktan gelen ortak bir ekonomi oluşturuyoruz," şeklinde konuştu.