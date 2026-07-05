Bitlisli kadınların elinde şekillenen asırlık miras: Kavakbaşı çömlekleri Türkiye'ye yayılıyor

"Ben 30 yıl önce bu köye gelin olarak geldim ve bu eşsiz zanaatla tanıştım. Tam 15 yıl boyunca bu işin çıraklığını yaparak mutfağında piştim. Son 15 yıldır da usta olarak kendi çanak ve çömleklerimi üretiyorum. Bizim tek geçim kaynağımız, evimizin rızkı bu topraktan geliyor. Ailemizi tamamen bu ürünlerden elde ettiğimiz kazançla geçindiriyoruz. En büyük gururumuz da atalarımızdan bize miras kalan bu asırlık geleneği bozmadan, aslına uygun şekilde devam ettirebilmek."