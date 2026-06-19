Kaynak: İHA

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Özel İdaresi tarafından kurulumu tamamlanan dev tesiste incelemelerde bulunarak teknik ekipten bilgi aldı. Yaklaşık 5 bin metrekarelik geniş bir alana kurulan tesisteki denetimlerde Vali Karakaya’ya; Vali Yardımcısı Onur Aykaç, İl Genel Meclisi Başkanı Medet İlbars ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

HEDEF: 2 YILDA TOPLAM 300 KİLOMETRE SICAK ASFALT

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Karakaya, kırsalda yaşayan vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için son iki yıldır sıcak asfalt (BSK) hamlesine büyük ağırlık verdiklerini vurguladı. Vali Karakaya, yol yapım hedeflerine dair şu verileri paylaştı:

-Geçtiğimiz Yılın Başarısı: Yoğun çalışma programı kapsamında 107 kilometrelik köy yolu sıcak asfaltla buluşturuldu.

-Bu Yılın Planlaması: Merkez ilçeyle birlikte Mutki, Hizan, Tatvan, Güroymak, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde toplamda 150 kilometre yeni sıcak asfalt serimi yapılması hedefleniyor.

-Toplam Dönüşüm: Sezon sonu olan eylül ayı bitimine kadar, geçen yılki çalışmalarla birlikte il genelindeki toplam sıcak asfalt yol uzunluğu 300 kilometreye ulaştırılacak. Bu süreçte 55-56 köyün daha yol konforu artırılacak.

GÜÇLÜ DEPOLAMA, DÜŞÜK MALİYET

Yeni kurulan tesisin Bitlis'in öz kaynaklarını koruma noktasında stratejik bir yatırım olduğunu belirten Vali Karakaya, tesisin teknik üstünlüklerine değindi:

"Saatte 240 ton üretim kapasitesine sahip bu modern tesis, aynı zamanda yaklaşık 710 tonluk devasa bir depolama hacmini bünyesinde barındırıyor. Kendi asfaltımızı bu kapasiteyle üretmek, taşeron maliyetlerini ciddi oranda düşürerek kamu kaynaklarından büyük tasarruf sağlamamıza kapı açacak. Birkaç gün içinde tam kapasiteyle çarkları dönecek olan bu yatırımın grup köy yolları başta olmak üzere tüm Bitlis’imize hayırlı olmasını diliyorum."

İl Genel Meclisi kararları doğrultusunda önceliğin altyapısı tamamlanmış büyük yerleşim yerlerine ve grup köy yollarına verileceği, saha çalışmalarının ise eylül ayı sonu itibarıyla tamamlanacağı açıklandı.