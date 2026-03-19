19 Mart 2026 Perşembe
Bitlis'in hafızası tek tek siliniyor: Mirasçılar çok acil çözüm bekliyor

Bitlis’in hafızası tek tek siliniyor: Mirasçılar çok acil çözüm bekliyor

Bitlis'in köklü tarihini yansıtan tescilli yapılar kış şartlarına bir bir yenik düşüyor. Sokakları süsleyen asırlık tescilli yapılar yok olma eşiğine geldi.

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Bitlis'in Muştakbaba Mahallesi'ndeki birçok tescilli tarihi yapı, yağış nedeniyle yıkıldı.

Ayrıca birçok yapının mirasçılarının fazla olmasının da süreci daha karmaşık hale getirdiği ifade edilirken, sahipsiz kalan veya bakımı yapılmayan binaların da her geçen gün daha fazla risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

Muştakbaba Mahallesi’ndeki yaklaşık 150 yıllık tarihi geçmişi olan Ahmet Ağa Konağı da kış şartlarında yıkıldı.

. Konağın mirasçılarından Emrullah Kalkan, yaşanan sürece ilişkin yetkili kurumlara defalarca başvuruda bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

. Binanın ekonomik ömrünü tamamladığını ifade eden Kalkan, tescilli olması nedeniyle eve müdahale edemediklerini belirterek, “Yaklaşık 15-20 yıl öncesine kadar bu bina aktif olarak kullanılıyordu.

Ancak içinde kimse yaşamayınca ve Bitlis’in ağır kış şartları da eklenince yıkılmaya başladı. Bu konuyla ilgili Bitlis Belediyesi ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne defalarca dilekçe verdim ama çözüm bulunamadı.

Bizim bu evi onaracak maddi gücümüz de yok. Tescilli olduğu için de sorumluluk alamıyoruz" diye konuştu.

Yıkılma tehlikesi bulunan yapıların çevre için risk oluşturduğunu vurgulayan Kalkan, son günlerde binadan düşen taşların park halindeki araçlara zarar verdiğini belirterek,

"Buradan insanlar gelip geçiyor. Düşecek bir taş ciddi zarar verebilir. Onarılacaksa onarılsın, yıkılacaksa yıkılsın. Yetkililerden acil destek bekliyoruz" dedi.

