Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan fırtına, bir binanın çatısı uçtu.
Ahlat’ta sabah saatlerinde kısa süreli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. İlçe genelinde zaman zaman şiddetini artıran fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Erkizan Mahallesi’nde bir binanın çatısı, rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek uçtu.
Uçan çatı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, Ahlat Belediyesi ekipleri de bina çevresinde bulunan araçları tedbir amacıyla kaldırdı.