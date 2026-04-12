Bitlis kent merkezinde dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yüzünden 82 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Öze İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlatırken, kent merkezindeki kar kalınlığı ise 20 santimetreye kadar ulaştı. Meteoroloji yetkilileri, sürücüleri buzlanma ve sise karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Öte yandan, Karayolları ve belediye ekipleri de kendi sorumluluk alanındaki bölgelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.