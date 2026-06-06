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Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Bitlis ve ilçelerinde bulunan yüksek rakımlı yaylalar, çevre illerden gelen göçer aileleri ve binlerce küçükbaş hayvanı ağırlamaya başladı. Mayıs ayının son günlerinden itibaren yola çıkan göçerler, yemyeşil otlaklara sahip serin yaylalarda çadırlarını kurarak yaklaşık 5 ay sürecek olan zorlu mesailerine ilk adımı attı.

"HAVALAR ISININCA HAYVANLARI KAMYONLARLA GETİRDİK"

Mardin'in Midyat ilçesinden Bitlis'teki Nemrut Dağı eteklerine gelen göçerlerden Şevket Erkin, her yıl havaların ısınmasıyla birlikte sürülerini bu bölgeye getirdiklerini ifade etti. Yaz mevsimi boyunca hayvanlarını Bitlis'in serin yaylalarında otlatacaklarını belirten Erkin, göç sürecini ve yayla yaşamını şu sözlerle aktardı:

"Midyat'taydık. Orada havaların ısınmasıyla otlar kurudu. Hayvanlarımızı buraya kamyonlarla getirdik. Gün boyu otlatılan hayvanların günde 2 kez süt sağımını yapıyoruz ve elde ettiğimiz sütten peynir yapıyoruz. Çadırlarımızı buraya kuracağız. Sonbahar aylarına kadar burada kalacağız. Havanın soğumasıyla beraber yeniden memleketimize döneceğiz."