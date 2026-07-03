Kaynak: İHA

Türkiye'nin gözde doğal mirasları arasında yer alan Bitlis'teki Nemrut Kalderası'nda illegal olarak inşa edildiği belirlenen yapılar, düzenlenen yıkım çalışması ile ortadan kaldırıldı.

Bitlis İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü faaliyetler neticesinde, sit alanında mevzuata aykırı yükselen binalar kontrollü bir şekilde yıkılarak temizlendi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, müdahalenin temel hedefinin kalderanın kendine has doğal yapısını korumak, bölgedeki ekolojik dengenin zarar görmesini engellemek ve bu benzersiz zenginliği gelecek kuşaklara sorunsuz bir şekilde devretmek olduğu ifade edildi.

Çevreye hiçbir zarar verilmeden, tamamen yasal mevzuat sınırları içinde tamamlanan yıkım işlemlerinin ardından, doğal koruma bölgelerindeki denetim faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceği aktarıldı.