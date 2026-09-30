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Kaynak: İHA

Bitlis merkezli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hizan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 18 yaşını doldurmuş vatandaşlara ait banka hesaplarını satın alarak bu hesaplar üzerinden "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından elde edilen paraları aklamaya çalıştıkları belirlenen 20 şüpheliye yönelik Bitlis merkezli 3 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 kişi de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman bulundu.