20 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek etkinlik programında, saat 13.30’da “Ulusal Karma Sergi”nin açılışı yapılacak. Ardından saat 14.30’da “Sanat Söyleşileri” ile katılımcılar, sanatın farklı alanlarına dair görüş ve deneyimleri dinleme fırsatı bulacak. Etkinlik boyunca çeşitli disiplinlerden eserler sergilenirken, akademisyenler ve sanatçılar da bilgi birikimlerini paylaşacak.

BEÜ’nün ev sahipliğini üstlendiği organizasyona 25 üniversitenin katılması planlanıyor. Bu buluşmanın, bölgenin kültürel yaşamına katkı sağlamasının yanı sıra üniversiteler arasında sanatsal etkileşimi güçlendirmesi hedefleniyor.

Sanatın birleştirici yönüne vurgu yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Masdar, bu tür etkinliklerin üniversiteler arası iletişimi artırdığını ve genç sanatçılar için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Masdar, tüm sanatseverleri 20 Nisan’daki sergi ve söyleşi programına davet etti.