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Kaynak: İHA

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yer alan Van Gölü'nün kuzey sahilindeki Esenkıyı köyü, yaz mevsimi akşamlarında sunduğu muazzam gün batımı görünümüyle ziyaretçilerin odak noktası haline geliyor. Kızıl ile turuncu renklerin hakim olduğu gökyüzünde, Arin Gölü’nün durgun yapısı ve Süphan Dağı’nın ihtişamlı duruşu aynı karede birleşerek büyüleyici bir atmosfer oluşturuyor.

Güneşin Van Gölü ufkunda kademeli olarak batışıyla oluşan renk renk görüntüler Arin Gölü’nün yüzeyine aksederken, Süphan Dağı’nın silueti de bu manzaraya farklı bir derinlik kazandırıyor. Yöreye gelen ziyaretçiler, doğanın bu estetik anlarını ölümsüzleştirmek adına bol bol fotoğraf çekiyor.

Bölgenin doğal cazibesine dikkat çeken doğasever Ünal Emen, Esenkıyı köyünün ve etrafındaki alanların hem fotoğrafçılar hem de huzurlu bir akşam geçirmek isteyenler için değerli bir nokta olduğunu belirtti. Emen, bilhassa yaz dönemindeki bu gün batımı görüntülerinin Bitlis'in doğa turizmi kapasitesi açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı.