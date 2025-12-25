Modern şehir hayatının getirdiği hızlı çözüm arayışı ve "doğal olan sağlıklıdır" algısı, dünya genelinde ciddi bir sağlık krizini beraberinde getirdi.

Bilinçsizce tüketilen bitki çayları ve kaynağı belirsiz gıda takviyeleri nedeniyle acil servislere başvuran vakaların sayısında dramatik bir artış gözlemlendi.

Masum birer sağlık destekçisi gibi sunulan bu ürünlerin, yanlış dozaj ve hatalı kombinasyonlarla vücuda alındığında hayati organlarda toksik etki bıraktığı saptandı.

KARACİĞER HASARINDA "BİTKİSEL" TEHLİKESİ

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Drug-Induced Liver Injury Network (DILIms) tarafından yürütülen kapsamlı araştırmalar, karaciğer hasarı nedeniyle hastaneye yatan hastaların yaklaşık %20'sinin nedeninin bitkisel ve diyet takviyeleri olduğunu ortaya koydu. Özellikle zayıflama vaadiyle satılan karışımların, karaciğer enzimlerini dakikalar içinde altüst edebildiği kaydedildi.

Mayo Clinic’te görev yapan dünyaca ünlü Gastroenterolog Dr. Nicholas Talley, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Doğal terimi, güvenli terimi ile eş değer değildir. Birçok bitkisel takviye, reçeteli ilaçlarla etkileşime girerek vücutta öngörülemeyen kimyasal reaksiyonlara yol açtı" ifadelerini kullandı.

Talley, özellikle yeşil çay özütü (EGCG) ve bazı egzotik bitki köklerinin yüksek dozda kullanımının akut karaciğer yetmezliğini tetiklediğini vurguladı.

BÖBREKLER VE KALP RİTMİ TEHDİT ALTINDA

Sorun sadece karaciğerle sınırlı kalmadı. Cleveland Clinic Kardiyoloğu Dr. Steven Nissen, bitkisel takviyelerin kalp sağlığı üzerindeki karanlık yüzüne dikkat çekti.

Nissen, "Pek çok 'enerji verici' veya 'yağ yakıcı' takviyenin içinde beyan edilmemiş uyarıcı maddeler tespit ettik. Bu maddeler, sağlıklı bireylerde bile ani ritim bozukluklarına ve yüksek tansiyona bağlı inmelere neden oldu" şeklinde konuştu.

UZMANLARDAN "GİZLİ İÇERİK" UYARISI

Bilimsel çalışmalar, piyasadaki pek çok bitkisel çayın içinde iştah kesici kimyasallar veya ağır metaller bulunduğunu doğruladı.

Karışımların standart bir denetim mekanizmasından geçmemesi, tüketicileri doğrudan bir biyolojik riskin merkezine itti.

Acil servislere başvuran hastaların büyük bir bölümünde; şiddetli mide bulantısı, çarpıntı, sarılık ve bilinç kaybı gibi semptomlar gözlemlendi.