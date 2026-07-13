Bitkilerinizi coşturmak isterken zarar vermeyin: Farkında olmadan zehirliyor olabilirsiniz

Ancak her bitki aynı toprak koşullarını sevmez. Çayın hafif asidik yapısı nedeniyle özellikle asidik ortamdan hoşlanan bitkilerde daha uygun sonuçlar alınabilir. Orman gülü gibi asidik toprak seven bitkiler, çay yapraklarından daha fazla fayda görebilen türler arasında yer alır.

ŞEKERLİ VE SÜTLÜ ÇAY ARTIKLARINI KESİNLİKLE KULLANMAYIN

Bitkilere çay verirken en önemli kurallardan biri de kullanılan çayın tamamen sade olması. İçine süt, şeker veya tatlandırıcı eklenmiş çay artıkları toprağa dökülmemeli.