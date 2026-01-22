

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde güvenilirlik ve izlenebilirliği artırmak amacıyla hayata geçirilen B-Reçete Takip Sistemi hakkında üreticileri bilgilendirdi. Ziraat Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, sistemin işleyişi ve üreticilere sağlayacağı avantajlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan Şube Müdürü Mustafa Kaya, bitki koruma ürünlerinin kayıt ve izlenmesine yönelik tüm süreçlerin artık elektronik ortamda yürütüldüğünü vurguladı. Kaya, B-Reçete Takip Sistemi sayesinde üreticilerin satın aldığı ve uyguladığı bitki koruma ürünleri ile hasat bilgilerinin, ürün ve parsel bazlı olarak kayıt altına alındığını ifade etti.

ÜRETİCİYE ŞEFFAFLIK, TARIMA GÜVEN

Toplantıda, B-Reçete Takip Sistemi’nin üreticilere sağlayacağı çok yönlü faydalar detaylarıyla anlatıldı. Sistem sayesinde hem üretim süreçlerinin daha kontrollü yürütüleceği hem de tüketiciye ulaşan tarım ürünlerinde gıda güvenliğinin güçleneceği belirtildi. Ayrıca, tarımsal denetimlerin daha etkin ve hızlı yapılmasına olanak tanıyan sistemin, kayıt dışılığın önüne geçilmesinde önemli bir rol üstleneceği kaydedildi.

TEKNİK DETAYLAR VE UYGULAMA ESASLARI ANLATILDI

Bilgilendirme toplantısında katılımcılara;

B-Reçete Takip Sistemi’nin kullanım aşamaları,

Reçete oluşturma ve kayıt süreçleri,

Hasat bilgileri girişleri,

Denetim ve izleme mekanizmaları

hakkında teknik sunumlar yapıldı. Üreticilerin ve tarım paydaşlarının soruları yanıtlanarak uygulamaya ilişkin merak edilen konular netliğe kavuşturuldu.

“GÜVENLİ ÜRETİM, İZLENEBİLİR TARIM” VURGUSU

Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, toplantı sonunda yaptıkları değerlendirmede, güvenli üretim ve izlenebilir tarım anlayışıyla çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini belirtti. Dijital tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla hem üreticinin emeğinin korunacağı hem de tüketicinin sağlıklı gıdaya erişiminin güvence altına alınacağı ifade edildi.

Aksaray’da tarım sektöründe dijitalleşme adına önemli bir adım olarak değerlendirilen B-Reçete Takip Sistemi’nin, önümüzdeki süreçte daha geniş bir üretici kitlesi tarafından aktif şekilde kullanılması hedefleniyor.