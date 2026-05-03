Serie A’nın 35. haftasında lider Inter, sahasında Parma’yı konuk etti.

Giuseppe Meazza’da oynanan karşılaşmanın 45+1. dakikasında Thuram’ın golüyle öne geçen Inter, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

MKHİTARYAN FARKI AÇTI

Mücadelenin 80. dakikasında sahneye çıkan Mkhitaryan, farkı ikiye çıkararak skoru 2-0’a getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Inter sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Inter gelecek hafta Lazio deplasmanına çıkacak. Parma ise evinde Roma'yı konuk edecek.

ŞAMPİYONLUK İLAN EDİLDİ

Bu sonuçla puanını 82’ye yükselten Inter, en yakın takipçisi Napoli ile arasındaki farkı 12 puana çıkararak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.



21. SERİE A ZAFERİ

Inter, bu şampiyonlukla birlikte tarihindeki 21. Serie A kupasını kazandı.



HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla Serie A’da ikinci kez şampiyonluk yaşadı. 2023/24 sezonunda da kupayı kazanan Çalhanoğlu, bu sezon 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.