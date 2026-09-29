Eylül ayında yaklaşık yüzde 7 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC), temmuz ayından bu yana sürdürdüğü pozitif ivmeyi üçüncü aya taşımaya hazırlanıyor.
Ağustos ayında kaydettiği yüzde 25'lik güçlü primin ardından yükseliş trendini koruyan lider kripto para, anlık olarak günlük bazda yüzde 2'lik artışla 84.275 dolar seviyesinden işlem gördü.
Eylül ayının pozitif bölgede kapatılması halinde BTC, üç aylık kesintisiz bir yükseliş serisine imza atmış olacak.
Lider varlığın bu toparlanma eğilimini yansıtan nihai üçüncü çeyrek (Q3) performansı ise 30 Eylül'deki aylık kapanışla birlikte kesinleşecek.