Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

ABD borsa endekslerinin değer kaybettiği ve jeopolitik belirsizliklerin sürdüğü saatlerde 64 bin dolar bandından ivme kazanan kripto para birimi, dakikalar içerisinde 69.500 dolar seviyesine kadar tırmandı ve ardından 68.500 dolar civarında dengelendi.

Borsa Gündem kaynaklı bilgilere göre; yaşanan bu ani fiyat hareketiyle birlikte işlem hacmi kısa sürede yüzde 35 artarak 30 milyar dolara ulaştı. Yükseliş esnasında düşüş yönlü işlem yapan (short) yatırımcıların 1,1 milyar dolarlık kısa pozisyonu tasfiye oldu.

YÜKSELİŞİ TETİKLEYEN FAKTÖR VE TEKNİK SEVİYELER

Piyasaya kısa sürede enjekte olan bu likiditenin arkasında ABD Hazine Bakanlığı'nın kritik kararı yatar. Bakanlığın uzun vadeli tahvil geri alım miktarını 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkarma kararı, piyasada likiditeyi artırarak Bitcoin dahil riskli varlıklara olan talebi canlandırdı.

Analistler, mevcut yükseliş hareketinin kalıcı olup olmayacağını anlamak için kritik seviyelere dikkat çekiyor. Bitcoin'in bu seviyelerde günlük ve haftalık kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda yükseliş trendinin güçlenebileceği değerlendirilirken; 65 bin dolar seviyesinin altındaki olası kapanışların yeni bir düşüş dalgasını tetikleyebileceği ifade ediliyor.