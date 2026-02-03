Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan sert düşüş yerini yükselişe bıraktı. Ancak buna rağmen sert satış dalgası yaşandı.

Piyasanın en değerli birimi Bitcoin yüzde 2,67 değer kazanarak 78 bin 669 dolara geldi. Ethereum ise yüzde 4,47 oranında yükselerek 2 bin 322 dolardan işlem görüyor.

CoinGlass verilerine göre yatırımcılar uzun ve kısa pozisyonda toplam 2,56 milyar dolarlık Bitcoin’i likidite etti. Ortaya çıkan rakam yüksek olsa da ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yeni tarifeler açıkladığı dönemde görülen 19 milyar dolarlık rekorun oldukça altında kaldı.

Analistler, son dalganın piyasanın riskten kaçış eğilimine ne kadar duyarlı hale geldiğini gösterdiğini belirtiyor.

Kaiko kıdemli araştırma analisti Adam McCarthy, "Son aylarda yatırımcılar risk çerçevelerini yeniden değerlendirmek zorunda kaldıkları için geri adım atıyor" dedi. Bitfinex analistleri ise hafta sonu düşük likiditenin düşüşü hızlandırdığını vurguladı.

Charles Schwab Araştırma Merkezi’nden Jim Ferraioli, "Bu seviyelerdeki en büyük risk dış faktörler, işsizlikte keskin artış ya da yapay zekâ ticaretindeki bozulma gibi" değerlendirmesinde bulundu.