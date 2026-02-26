Küresel kripto piyasalarında son dönemde etkili olan satış baskısı yerini güçlü bir toparlanmaya bırakıyor. Bitcoin (BTC), Salı günü 62.500 dolar civarına kadar geriledikten sonra dün %6,15 civarında yükselişle 68.000 dolar seviyesinden kapandı. Fiyat, dün en yüksek 70.000 doları test etti ve bugünkü işlemlerde (TSİ sabah saatleri itibarıyla) 68.200 dolar bandında dengeli bir görünüm sergiliyor. Bitcoin neden düşmüştü?

Son haftalarda kripto varlıkları olumsuz etkileyen başlıca faktörler şunlardı:

ABD-İran arasındaki gerilim ve yeniden gündeme gelen gümrük tarifeleri nedeniyle küresel risk iştahının azalması

Yapay zekâ donanımlarına yapılan devasa harcamaların sürdürülebilirliğine dair artan şüpheler ve sektörde “AI balonu” endişelerinin yayılması

ABD’de bazı yazılım şirketi hisselerinin sert düşüş yaşaması; yapay zekâ ürünlerinin uzun vadede geleneksel yazılımları “yok edebileceği” korkusu

Bu gelişmeler birleşince kripto piyasasında son satış dalgası tetiklendi.Nvidia bilançosu dönüm noktası olduDün piyasaların odağında yapay zekânın lider ismi Nvidia vardı. Şirket, 2026 mali yılı 4. çeyrek bilançosunda analist beklentilerini aştı:

Beklenti: 66,21 milyar dolar

Gerçekleşen gelir: 68,13 milyar dolar

Yıllık bazda artış: %73

Bu güçlü sonuç, AI sektörüne yönelik balon endişelerini büyük ölçüde dağıttı. Nvidia’nın pozitif bilançosu sonrası ABD borsalarında yükseliş görüldü; Nasdaq %1’in üzerinde prim yaptı. Microsoft, IBM gibi yazılım devlerinde %3 civarı artışlar yaşanırken, bu iyimser hava kripto varlıklara da sıçradı ve toparlanmayı destekledi. Bitcoin’de izlenmesi gereken kritik seviyelerŞubat başında 60.000 dolar güçlü bir destek olarak öne çıkıyordu. Fiyat bu hafta o bölgeye yaklaşsa da hızlı bir dönüş yaptı.

Şu anda BTC, 67.800 – 69.500 dolar aralığında yer alan 5 ve 22 günlük hareketli ortalamaların bulunduğu kritik bölgeye ulaştı. Analistler, bu iki ortalama seviyesinin kalıcı olarak yukarı kırılması durumunda Bitcoin’in daha yüksek seviyelere doğru ivme kazanabileceğini belirtiyor.

Nvidia’nın sürpriz bilançosu, AI korkularını yatıştırdı ve risk varlıklarında (özellikle kriptoda) kısa vadeli rahatlama getirdi. Ancak 70.000 dolar üzeri kalıcılık için hâlâ o hareketli ortalamaların net kırılımı önemli bir eşik konumunda.