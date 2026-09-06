Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, 79 bin 236 ile 81 bin 500 dolar aralığındaki sıkışık seyrini sürdürürken, yatırımcılar kritik eşiklerin aşılmasını bekliyor. 82 bin dolar sınırındaki hareketlilik piyasada heyecan yaratırken, teknik göstergeler henüz net bir kırılma sinyali üretmiş değil.

82 BİN 178 DOLAR DİRENCİ VE BOĞA TUZAĞI RİSKİ

Kısa vadeli grafikte en kritik eşik olarak 82 bin 178 dolar direnci öne çıkıyor. Bu seviyenin yüksek işlem hacmiyle geçilmesi yükselişi tetikleyebilir; ancak zayıf momentum nedeniyle anlık sıçramaların ardından gelebilecek satışlar piyasada "boğa tuzağı" senaryosunu akıllara getiriyor.

UZUN VADELİ TREND POZİTİF, ANCAK TREND GÜCÜ

Zayıf 200 periyotluk basit hareketli ortalamanın 69 bin 722 dolar seviyesinde bulunması uzun vadeli pozitif görünümü destekliyor. Buna karşın ADX göstergesinin 15,2 gibi düşük bir seviyede seyretmesi, mevcut trendin güçten yoksun olduğunu ve net bir yön teyidi için zamana ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

DESTEK SEVİYELERİ VE FORMASYON TAKİBİ

Aşağı yönlü risklerde 79 bin 236 dolar ilk ara bölge olarak takip edilirken, asıl kritik tabanı 78 bin 138 dolar desteği oluşturuyor. Bu sınırın altındaki olası kapanışlar yükseliş senaryosunu tehlikeye atabilir. Diğer yandan, yaklaşık yüzde 70’i tamamlanan ancak henüz yukarı kırılmayan boğa bayrağı formasyonu ile 80 bin dolar civarındaki kararsızlık gösteren doji mumu, alıcı ve satıcılar arasındaki dengenin henüz bozulmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Kısa vadede tüm gözler 82 bin 178 direnci ile 78 bin 138 desteğine çevrilmiş durumda; bu iki sınırdan hangisinin kırılacağı, varlığın yeni rotasını tayin edecek.