Bitcoin’de fırtına öncesi sessizlik: Uzmanlardan yeni senaryo
Son fiyatlamalara göre Bitcoin, zirvesinden yüzde 37 ila 42 arasında değer kaybederek 77-78 bin dolar bandına geriledi. Uzmanlar, bu geri çekilmeyi geçmiş döngülerdeki sert çöküşlerden farklı değerlendiriyor.
Analistlere göre mevcut düşüş, panik satışlardan ziyade piyasanın daha olgun ve dengeli bir yapıya geçişine işaret ediyor.
Bitcoin piyasasında son yıllarda artan kurumsal yatırımcı etkisi, fiyat dalgalanmalarının daha kontrollü yaşanmasını sağlıyor. Büyük fonlar, şirket bilançoları ve ETF girişleri sayesinde satış baskısının dengeli karşılandığı belirtiliyor.
Bu durum, geçmişteki aşırı volatilitenin sınırlanmasına katkı sağlıyor. Özellikle yüksek riskli kaldıraçlı işlemlerin azalması ve spekülatif pozisyonların tasfiye edilmesi, piyasanın daha sağlam temeller üzerinde ilerlemesine yardımcı oluyor.
Bitcoin spot ETF’lerine yönelik girişlerin sürmesi ve büyük kurumsal yatırımcıların düşüş dönemlerinde alım yapmaya devam etmesi, uzun vadeli piyasa güvenini destekleyen önemli unsurlar arasında gösteriliyor.
Uzmanlar, bu tabloyu Bitcoin’in giderek daha fazla geleneksel finans sistemine entegre olduğunun göstergesi olarak yorumluyor.
Piyasa uzmanları, yaşanan düzeltmenin Bitcoin’in tarihsel dört yıllık döngüsüyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu belirtiyor. 2026 yılı, halving sonrası geçiş süreci olarak değerlendirilirken, azalan yeni arz ile artan kurumsal talebin orta ve uzun vadede fiyatları yeniden destekleyebileceği öngörülüyor. Bu nedenle mevcut geri çekilmenin uzun vadeli yükseliş trendinin sona erdiği anlamına gelmediği ifade ediliyor.
Teknik analizlere göre Bitcoin, geri çekilmeye rağmen daha yüksek dipler oluşturarak ana yükseliş trendini koruyor. 78-80 bin dolar bandı kısa vadede önemli direnç bölgesi olarak izleniyor.
Bu seviyenin aşılması halinde fiyatın yeniden 85-90 bin dolar aralığına yönelmesi mümkün görülüyor. Aşağı yönlü senaryoda ise 70 bin dolar seviyesi güçlü destek noktası olarak öne çıkıyor.
Uzmanlara göre Bitcoin artık yalnızca bireysel yatırımcıların yoğun olduğu spekülatif bir varlık olmaktan çıkıp, daha kurumsal ve istikrarlı bir yatırım aracına dönüşüyor.
Bu dönüşüm, fiyat hareketlerinde daha kontrollü düzeltmeler ve daha sürdürülebilir büyüme potansiyeli anlamına geliyor.