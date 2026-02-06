Kripto para piyasaları, teknoloji hisselerindeki küresel satış baskısının ve yatırımcıların riskli pozisyonlardan kaçışının etkisiyle sarsıntılı bir haftayı geride bırakıyor.

Dün akşam saatlerinde 70 bin doların altına gerileyen Bitcoin, bugün ise yüzde 8,39 oranında değer kaybederek 64 bin 854 dolara geldi.

Mevcut fiyat seviyeleri, Bitcoin için tarihi bir geri dönüşü temsil ediyor. Kripto varlıklar, Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde sektöre verdiği desteğin rüzgarıyla yükselişe geçmeden önceki son büyük durak olan Ekim 2024 dönemindeki zayıf seyrine geri döndü.

Kripto para piyasasının en değerli ikinci birimi Ethereum ise yüzde 9,52 değer kaybı ile 1890 dolar seviyesine geldi.

Haftalık performansa bakıldığında Bitcoin’in yaklaşık yüzde 16 değer kaybıyla kapatmaya hazırlandığı, yıl başından bu yana düşüşün yüzde 27'ye ulaştığı görülüyor. Ethereum’da ise ise haftalık kaybın yaklaşık yüzde 17, yıl içindeki gerilemenin ise yüzde 36 seviyesinde olduğu belirtiliyor.