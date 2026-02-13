Teknoloji sektöründeki zayıflık ve yatırımcıların altın gibi ‘güvenli limanlara’ talebinin artması ile birlikte değer kaybeden Bitcoin’deki düşüş durdurulamıyor.

Kripto para piyasasının en değerli birim olan Bitcoin, gün içinde 65 bin dolar seviyesine kadar geriledikten sonra 66 bin 487 dolara gelerek toparlanmaya çalıştı.

Bitcoin, Ekim ayındaki 126 bin doların üzerindeki zirvesinden yüzde 45'ten fazla düştü ve tekrarlanan başarısız toparlanmalar, spekülatif talebin azaldığını gösteriyor.

Piyasanın en değerli ikinci kripto para birimi olan Ethereum ise yüzde 1,67 değer kaybı ile 1.937 dolara geriledi.

Riskli varlıklardan kaçış eğilimi kripto paralara da yansırken, Bitcoin son bir ayda yaklaşık yüzde 28 değer kaybetti ve diğer varlık sınıflarından belirgin biçimde ayrıştı.

İngiltere merkezli banka Standard Chartered Bitcoin’in 2026 yılını 100 bin dolardan kapatmasının beklendiği belirtildi. Banka Aralık ayında 300 bin dolardan 150 bin dolara revize etmişti.

Bankanın son revizyonu, Ekim ayındaki piyasa çöküşünden bu yana kripto para piyasasının sürekli dalgalanmalar ve değişen risk iştahıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemin ardından geldi.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, 10 Ekim'deki satış dalgasından bu yana yatırımcılar ABD borsalarında işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 8 milyar dolar çekti.

Bankanın Ether için 2026 sonu hedefi 7 bin 500 dolardan 4 bin dolara düşürüldü