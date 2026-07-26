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Bitcoin, hafta sonu işlemlerinde 64 bin dolar sınırında tutunma mücadelesi verirken, Binance verilerine göre son 24 saatte sınırlı bir yükseliş kaydetti. Ancak piyasaya yeni sermaye girişini temsil eden likidite verileri alarm veriyor.

CryptoQuant analisti Darkfost tarafından paylaşılan verilere göre, borsalara aktarılan USDT ve USDC miktarı 2025 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ethereum ağı üzerindeki stablecoin girişlerinin 30 günlük ortalaması 2,3 milyar dolarda kalarak uzun dönem ortalamalarının oldukça gerisinde çakıldı.

Uzmanlar, bu düşüşün yatırımcıların piyasaya yeni taze para aktarmakta isteksiz davrandığına ve Bitcoin talebinin zayıfladığına işaret ettiğini belirtiyor. Öte yandan bazı analistler, stablecoin akışlarının gecikmeli bir gösterge olabileceğini ve kâr satışlarının da bu veride etkili olabileceğini vurguluyor.

STRATEGY’DEN 36,6 MİLYAR DOLARLIK NET REZERV AÇIKLAMASI

Kurumsal Bitcoin yatırımlarıyla öne çıkan Strategy, hissedarlarının gerçek Bitcoin maruziyetini daha şeffaf görebilmesi amacıyla yeni finansal göstergelerini duyurdu.

Şirketin net rezerv büyüklüğü 36,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu hesaplamada; şirketin elinde bulundurduğu Bitcoin varlıkları ile nakit toplamından, mevcut borçlar ve imtiyazlı hisse yükümlülükleri düşüldü.

ABD SENATOSU'NDA YASA ŞOKU: DÜZENLEME BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Kripto dünyasının kilitlendiği Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası (Digital Asset Market Clarity Act), ABD Senatosu'nda gerekli desteğe ulaşamadı.

Dijital varlıkların denetimi, stablecoin düzenlemeleri ve merkeziyetsiz finans (DeFi) alanına ilişkin kapsamlı kurallar içeren tasarının, Senato'daki siyasi görüş ayrılıkları sebebiyle yaz tatili öncesinde yasalaşmasının son derece zor olduğu değerlendiriliyor.

ALTCOİNLERDE KARIŞIK SEYİR: DOGECOİN SÜRPRİZİ

Haftanın son işlem gününde altcoin piyasası sınırlı hareketlere sahne oldu. Ethereum, XRP, BNB, Solana ve Cardano günü hafif yükselişlerle tamamlarken, Dogecoin yüzde 4’ün üzerinde prim yaparak öne çıktı. TRUMP tokeni ise sınırlı değer kaybı yaşadı.