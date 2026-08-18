Salı günü 64 bin dolar barajını aşmayı başaran Bitcoin, günlük periyotta yüzde 1'in üzerinde değer kazanırken, haftalık tablodaki artışı sınırlı kalması dikkat çekti.

Piyasaların en büyük ikinci aktörü olan Ether, yüzde 0,5'lik hafif bir geri çekilmeyle 1.900 dolar sınırının hemen altına inse de haftalık bazdaki yaklaşık yüzde 1'lik yükseliş trendini korudu. Beklentilerin gerisinde kalarak grubun en zayıf performansına imza atan XRP ise yüzde 1'i aşan düşüşle 1 doların altına sarkarken, haftalık değer kaybı yüzde 2'yi geçti.

Diğer popüler altcoinlerin fiyatlamalarında şu gelişmeler öne çıktı:

Dogecoin: Yaklaşık yüzde 0,5 değer kaybederek 7 sent seviyesine çekildi.

BNB: Sınırlı bir kayıpla 600 doların hemen üzerinde tutunmayı başardı.

Tron: Benzer şekilde dar marjlı bir düşüşle 33 sentin biraz üzerinde alıcı buldu.

Solana: Herhangi bir kırılım göstermeyerek 76 doların hemen altında yatay bir grafik çizdi.

BİTCOİN İÇİNE GİRDİĞİ SARMALDAN ÇIKABİLECEK Mİ?

Piyasanın yönüne dair CoinDesk'e değerlendirmelerde bulunan FxPro Baş Piyasa Analisti Alex Kuptsikevich, lider kripto paranın teknik görünümüne ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Kuptsikevich, Bitcoin'in 50 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü kırma girişimlerinin sonuçsuz kaldığını ve varlığın dört gündür bu kritik eşiğin altında işlem gördüğünü vurguladı. Analist ayrıca, uzun vadeli projeksiyonda da 200 haftalık hareketli ortalamanın aşılamadığına dikkat çekti.

Bu teknik tablonun, orta ve çok uzun vadeli trendlerde kontrolün ağırlıklı olarak satıcılarda olduğuna işaret ettiğini belirten Kuptsikevich, piyasa görünümüne dair net bir mesaj verdi: Bitcoin, içine sıkıştığı 62 bin ile 65 bin dolar bandından yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştirmediği sürece mevcut karamsar tabloda bir değişiklik beklenmiyor.