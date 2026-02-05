Kirpto para piyasası, yatırımcıların riskten kaçarak altın gibi daha güvenli araçlara yönelmesi nedeniyle düşüşe devam ediyor. Bitcoin sabah erken saatlerde 70 bin 612 dolara kadar gerileyerek son 16 ayın en düşük seviyesine geldi. Kripto para piyasasının en değerli birimi sonrasında hafif toparlanarak 70 bin 877 dolara yükselse de 24 saatlik değer kaybı yüzde 7’nin üstünde kaldı.

Ethereum ise yüzde 7,24 düşüşle 2 bin 101 dolar seviyesinde bulunuyor.

TRUMP’IN SEÇİLMESİNDEN BU YANA İLK KEZ OLDU

Bitcoin, ABD Başkanı Trump’ın yeniden seçildiği 6 Kasım 2024 tarihinden itibaren ilk kez 70 bin dolar seviyesini gördü. Kripto para piyasası, ekim ayında gördüğü 126 bin 272 dolarlık zirve sonrası sürekli değer kaybetti. O dönemden sonraki değer kaybı yüzde 40’ı buldu.

Öte yandan Bloomberg’in haberine göre piyasalar Bitcoin’in 65 bin dolara düşme ihtimalini fiyatlıyor. Tahmin platformu olan Polymarket'te Bitcoin'in bu yıl 65.000 dolara düşme olasılığının yüzde 82 olarak fiyatlanıyor. Bitcoin'in yılı 55 bin doların altında bitme olasılığı yaklaşık yüzde 60'a yükseldi.

Kripto piyasa yapıcısı Efficient Frontier'da iş geliştirme başkanı Andrew Tu, "Kripto duyarlılığı şu anda aşırı korku içinde, çünkü piyasa geçen hafta boyunca çöktü. Bitcoin için 72.000 dolar tutmazsa, 68.000 doları ziyaret etmemiz ve potansiyel olarak başlangıç rallisinden sonra 2024'ün düşük seviyelerine geri dönmemiz oldukça olası" dedi.