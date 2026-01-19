Bitcoin, sabah saatlerinde yüzde 3,6 civarında düşüşle 92.000 doların altını test ederken, diğer tokenler büyük kayıp yaşadı. Bitcoin sonrasında 93 bin 164 dolara geldi. Ether yüzde 4,9, Solana yüzde 8,6 geriledi. 92 bin doların altını test eden Bitcoin daha sonra bu seviyenin bir miktar üzerinde seyretmeye başladı. CoinGecko verilerine göre bu satışlar, kripto piyasanın toplam değerini yaklaşık 100 milyar dolar azalttı.

Piyasa analistleri, kripto para piyasasındaki satış baskısının derinleşebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Teknik analizlerde, Bitcoin için 50 günlük hareketli ortalama olan 91 bin 700 dolar seviyesi en kritik destek noktası olarak takip ediliyor.

Dijital varlıklar, Ekim'deki sert düşüşün ardından 2025 yılını durgun bir şekilde kapatmasının ardından, yılın başlarında umut verici bir performans sergilemeye başladı. Bitcoin, 14 Ocak'ta 98.000 dolara yaklaşırken, ABD borsalarında işlem gören borsa yatırım fonuna (ETF) güçlü girişler oldu.

TRUMP’TAN SERT AÇIKLAMALAR GELDİ

ABD Başkanı Trump Trump haftasonu yaptığı açıklamada, sekiz Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını ve Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti. Bu tehditten sonra hisse senetleri haftanın ilk işlem gününde düşüş yaşarken, güvenli liman varlıklar altın ve gümüşte rekor artışlar yaşandı.

Trump'ın bu açıklamasından sonra Avrupalı liderler, geçen yıl üzerinde uzlaşılan ABD ile ticaret anlaşmasının onayının durdurulması çağrısında bulundu.