Son zamanlarda savaş gerilimi ile 60 bin dolar seviyelerinde 70 bin doları aşarak 74 bin dolarda test eden Bitcoin’de FED etkisi yaşandı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın temkinli faiz mesajlarıyla beraber 24 saatte yüzde 5'i aşan düşüş yaşandı. Buna rağmen 70 bin dolar seviyesi korunarak daha sert bir düşüş gerçekleşmedi.

Analistler, kısa vadede yönün belirlenmesi için 70 bin doların kritik eşik olduğunu belirtiyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmasının ve Başkan Jerome Powell'ın faiz politikasına ilişkin temkinli mesajlar verdi.

74 bin dolar seviyelerine gelen Bitcoin, geri çekilmesine rağmen 70 bin dolar seviyesinin altına gelmedi.

Son 24 saatte Bitcoin yüzde 5'in üzerinde değer kaybederken, toplam kripto para piyasası da yüzde 3,9 gerilediği görüldü.