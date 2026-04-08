Geleceğin yatırım aracı olarak ortaya çıkan Bitcoin’in anonim yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun kimliği yıllardır bilinmiyor.

Adeta bir sır olarak bilinen isim hakkında New York Times’ın kapsamlı araştırması dikkat çeken bir iddiayı şekillendirdi.

Gazete, İngiliz kriptograf Adam Back’in en güçlü aday olduğunu iddia etti. Ancak hem analizler hem de Back’in açıklamaları, bu iddiayı kesinleştirmekten uzak olduğu aktarılıyor.

DİL BİLİMCİ ANALİZ ETTİ

Dil bilimci Florian Cafiero’nun yaptığı stilometrik analizinde Back’in, Satoshi’nin Bitcoin white paper’ına en yakın yazım tarzına sahip kişi olduğu aktarıldı. Ayrıca Back ile Satoshi arasında teknik kavramlar, yazım hataları ve terminoloji açısından benzerlikler bulunduğu analizde aktarıldı. Ancak bu sonuçların “kesin olmadığı” belirtildi. Bitcoin ekosisteminin erken döneminde önemli bir isim olan ve Hashcash sisteminin mucidi olan Back, iddiaları ise reddediyor.

SIR PERDESİ HALEN ARALANAMADI

El Salvador’daki bir röportajda defalarca Satoshi olmadığını söyleyen Back, analiz sonuçlarını yanıtlamadı. Kripto topluluğu ise habere yanıt vermedi. zmanlar, bu tür spekülatif iddiaların gerçek bir kişiyi hedef haline getirebileceğini belirtti.

Bulgulara rağmen Satoshi Nakamoto’nun kimliği kesin olarak bilinmiyor. Analizler ve varsayımlar tartışma olurken, Bitcoin’in kurucusuna dair sır perdesi bir kez daha aralanmadı.