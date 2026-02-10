Kripto para piyasasında istikrarsız dalgalanma devam ederken dikkat çeken bir tahmin geldi. Rusya’dan gelen açıklamada Bitcoin’in önümüzdeki yıl 40 bin dolara kadar gerileyebileceği tahmin edildi.

Rusya’da kripto para düzenlemelerinin mimarlarından biri olarak bilinen Devlet Duması Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, Bitcoin’in “er ya da geç çökeceğini” savunarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aksakov, Rus Parlamentosu Gazetesi’ne yaptığı değerlendirmede, Bitcoin fiyatının kısa vadede yükseliş göstermesinin zor olduğunu, hatta önümüzdeki yıl 40.000 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini belirten Rus uzmanlara yanıt verdi.

Kripto paralara yönelik uzun süredir temkinli bir yaklaşım sergilediğini dile getiren Aksakov, Bitcoin’in herhangi bir somut varlık tarafından desteklenmediğini savundu.

Aksakov “Kripto para aslında hiçbir şeye dayanmıyor. İnsanların bilgisayarlara olan ilgisi ve elektrik şebekesine bağlanarak para kazanma fikri üzerinden büyüyen bir hype türü. Ekonominin temel yasalarına göre er ya da geç çökmeye mahkûm” ifadelerini kullandı.

Aksakov’un karamsar tablo çizmesine rağmen, Rusya hükümeti kripto piyasasına yönelik düzenleme çalışmalarını hızlandırmış durumda. Ülkedeki kripto para pazarının 13 milyar doların üzerine çıktığı belirtilirken, Aksakov yeni bir Bitcoin madenciliği yasa tasarısı üzerinde çalıştığını açıkladı.

KRİPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM

Öte yandan kripto para piyasasındaki istikrarsız dalgalanma devam ediyor. Piyasanın en büyük birimi olan Bitcoin yeniden 70 bin doların altına geriledi. Dün fon alımları ile 70 bin dolar seviyesinin üstünü gören Bitcoin, yüzde 1,88 değer kaybederek 69 bin 681 dolara geldi. Ethereum ise yüzde 1,14 düşüşle 2 bin 70 dolardan işlem görüyor.

Geçen hafta Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesinden bu yana elde ettiği tüm fiyat kazanımlarını silerek 60 bin 33 dolara geriledi ve Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Kripto para biriminin düşüşü, diğer dijital varlıklarda da görüldüğü gibi, yatırımcıların yüksek teknoloji değerlemeleri ve Federal Rezerv'in faiz indirimlerinin belirsiz zamanlamasıyla ilgili endişeleriyle örtüşüyor. Analistler ayrıca, Bitcoin'in ortalama piyasa derinliğinin Ekim 2025'ten bu yana keskin bir şekilde düştüğünü belirterek, azalan likiditenin ciddi bir risk olduğunu vurguluyor.