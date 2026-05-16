ABD tarafında spot Bitcoin ETF’leri yön değişimine girdi. SoSoValue verilerine göre 15 Mayıs haftasında spot Bitcoin ETF’lerinden toplam 1 milyar dolarlık net çıkış sergilemesi dikkat çekti. Bu rakam, ocak ayından bu yana görülen en büyük haftalık çıkış olduğu belirtildi.

Altı hafta boyunca devam eden ve toplam 3,4 milyar dolarlık giriş sağlayan güçlü yükseliş serisi de tamamen bitti.

Uzmanlar, bu dönemin özellikle kurumsal yatırımcıların yeniden kripto piyasasına yönelmesi açısından kritik önem taşıdığı konusunda hem fikir.

11 SPOT BİTCOİN ETF'DE PARA ÇIKIŞ

Haftanın son işlem gününde piyasadaki 11 spot Bitcoin ETF’inin tamamında para çıkışı yaşandı.

Yalnızca bir günde toplam 290 milyon doları aşan çıkış olurken hiçbir fon pozitif akış olmadı.

Ethereum ETF’lerinde de satış baskısı sürerken, aynı hafta içinde 255 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Yön değişimindeki etkenin ABD’de açıklanan güçlü enflasyon verileri olduğu aktarılırken, 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,54’e yükselmesi ve Fed’in yıl sonuna kadar faiz artırabileceği beklentilerinin güçlenmesi de etkenler arasında yer aldı.

Ancak uzmanlar bu etkenler olsa da 2026 boyunca kripto ETF’lerine para girişinin devam edeceğini belirtiyor.