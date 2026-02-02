Kripto para piyasasında değer kaybı sürüyor. Piyasalarda altına olan iştahın etkisi ile Kripto parada yaşanan düşüş altın fiyatlarının değer kaybetmesine rağmen durmadı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, hafta sonu sert düşüş yaşayarak geçen yıl nisan ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi ve üst üste dördüncü ayını da kayıpla kapattı. Bu geri çekilme, ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma günü, Jerome Powell’ın görev süresinin mayısta sona ermesinin ardından ABD Merkez Bankası’nın başına Kevin Warsh’ı aday göstereceğini açıklamasıyla aynı döneme denk geldi.

Kripto paranın en değerli birimi olan Bitcoin yüzde 3,33 değer kaybı ile 75,76 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, geçen yıl ulaştığı rekor seviyelerden keskin bir şekilde düşerek, kurumsal adaptasyon ve daha gevşek finansal koşullar konusundaki iyimserlikle beslenen kazançların önemli bir kısmını sildi.

Ethereum ise yüzde 9,53 düşüşle 2 bin 188 dolar seviyesine geriledi.

KRİPTO PARA YIL BAŞINDAN BU YANA ERİYOR

Geçen yılı hayal kırıklığı ile kapatan Kripto para piyasası 2026 yılında da değer kaybetmeye devam etti. Piyasanın toplam değeri yılbaşında 3,12 trilyon dolar seviyesindeyken bir ayda 2,84 trilyon dolara kadar düştü. Kripto paradan yılbaşından bu yana yaklaşık 300-450 milyar dolar arasında çıkış yaşanırken piyasadaki küçülme yüzde 10-15 seviyesine geldi.

2026 yılına 88 bin doların üstünde başlayan Bitcoin ise bir ayda yüzde 14 değer kaybetti. Ethereum’daki değer kaybı ise yüzde 23’ü buldu.