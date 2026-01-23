Artan küresel gerilim yatırımcıları altına yönlendirirken üst üste rekorlar geliyor. Buna karşın kripto para piyasasında düşüş yaşanıyor. En değerli kripto para birimi olan Bitcoin’in 90 bin dolar altındaki seyri devam ediyor. Bitcoin yüzde 0,66 düşüşle 89 bin 560 dolardan işlem görüyor.

En değerli ikinci birim olan Ethereum ise yüzde 2,32 düşüşle 2 bin 949 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’in market değeri 1,78 trilyon dolar civarındayken kripto para piyasasının toplam değeri ise 3,11 trilyon dolar seviyelerinde bulunuyor.

Kripto para piyasasında 24 saatlik toplam işlem hacmi 106 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte kripto paradan 202 milyon dolarlık çıkış olurken en yüksek tasfiye ise Bitcoin tarafında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre bugün toplam değeri 2,3 milyar doları bulan Bitcoin ve Ethereum opsiyonlarının vadesi doluyor. Bu durum büyük bir sözleşme trafiğinin başlamasına neden olacak. Opsiyonların sona ermesi ile birlikte kritpto para piyasasında kısa sürede ciddi inişler ve çıkışların beklendiği belirtiliyor.