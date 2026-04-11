Yeniçağ Gazetesi
11 Nisan 2026 Cumartesi
Bitcoin 73 bin doları zorluyor: Gram altın, gümüş ve dolar piyasasında son durum ne

Orta Doğu’daki savaş altın ve petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara sebep olduğu gibi Döviz ve Borsayı da etkilemeye devam ediyor işte 11 Nisan 2026 piyasalarda güncel durum..

Hava Demir
Kripto ve emtia piyasalarında dengeli yükseliş dikkat çekiyor. Bitcoin dünkü performansını yukarı taşıdı, Ethereum ve önde gelen altcoin’ler de pozitif ayrıştı.

Ons altın sınırlı düşüş gösterirken gram altın ve gümüş değerini korudu. Dolar/TL kuru yatay hareketine devam ediyor. Piyasalar bugün temkinli iyimserlik içinde.

ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM

İşte 11 Nisan 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları

Ons Altın (XAU/USD)

Bugün: 4.748 - 4.751 USD/ons (-yüzde 0,3 - yüzde 0,9)
10 Nisan : 4.763 - 4.765 USD den işlem görüyor.

Gram Altın

Bugün: 6.810 TL alış - satış 6.813 TL
Dün: Alış 6.755 - satış 6.840 TL bandından işlem görüyor.

Gümüş

Bugün: Alış 75,88 - Satış 76,53 USD/ons (+yüzde 0,3 - yüzde 0,7)
Dün: Alış 75,40 - satış 75,88 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin
Alış 72.204 dolar
Satış 72.900 dolar

Ethereum
Dün 2.217 dolardan işlem gören ETH bugün
2.242 dolardan işlem görüyor
+yüzde 2,1 yönünde yükseliş var.

Dolar Bugün Kaç /TL
Dün 44,61 TL den işlem gören dolar
bugün 44,63 TL den işlem görüyor

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

