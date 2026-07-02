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Bitcoin, Asya piyasalarında güne sınırlı yükselişle başlayarak 60 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Lider kripto para, sabah saatlerinde yüzde 1,3 artışla 60 bin 859,82 dolar seviyesinden işlem gördü.

YÜKSELİŞE RAĞMEN TEMKİNLİ HAVA

Dünya Gazetesi'ndeki habere göre fiyatlardaki artışa rağmen piyasalarda temkinli görünümün sürdüğü belirtiliyor. Analistler, özellikle makroekonomik gelişmelerin kripto varlıklar üzerindeki etkisinin devam ettiğine dikkat çekiyor.

UZMANLARDAN OYNAKLIK UYARISI

Julius Baer Analisti Carsten Menke, Bitcoin’de önümüzdeki dönemde yüksek oynaklığın sürebileceğini ifade etti.

Menke, fiyatlar üzerindeki baskının devam etmesi nedeniyle:

Yatırımcıların uzun vadeli tutma eğiliminin zayıfladığını piyasada dalgalı seyrin sürebileceğini vurguladı.

KURUMSAL HAREKETLER YAKINDAN İZLENİYOR

Piyasaların odağındaki bir diğer gelişme ise Bitcoin’in en büyük kurumsal yatırımcılarından biri olan Strategy’nin nakit artırma planı oldu.

Uzmanlara göre:

Bu tür şirketlerin ilerleyen süreçte zorunlu satış yapma ihtimali

Kripto piyasasında ek baskı oluşturabilir

ETF çıkışları ve faiz baskısı

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinden devam eden para çıkışları da dikkat çekiyor.

Bu durum:

YATIRIMCI İLGİSİNİN ZAYIFLADIĞINA İŞARET EDERKEN

Piyasadaki yukarı yönlü hareketi sınırlıyor

Öte yandan:

ABD’de faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi

Doların güçlenme ihtimali

kripto para piyasasında satış baskısını artıran temel unsurlar arasında gösteriliyor.

Bitcoin’in 60 bin doların üzerine çıkması kısa vadede olumlu bir sinyal olarak değerlendirilse de, uzmanlar yatırımcıların yüksek risk ve oynaklık ihtimaline karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.