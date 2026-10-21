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ABD’nin Massachusetts eyaletinde 2017 yılında bir mülk satışından yalnızca 30 dolara satın alınan çizim, sanat dünyasının en dikkat çekici keşiflerinden birine dönüştü. Yapılan incelemeler sonucunda eserin, Alman Rönesans sanatçısı Albrecht Dürer’in özgün çalışmalarından biri olduğu belirlendi.

Çerçevesiz, sararmış bir kâğıt üzerine mürekkeple çizilen eserde, sanatçının bilinen “A.D.” monogramı bulunuyordu. Buna rağmen çizim, ilk satın alındığında gerçek bir Rönesans eseri olarak değerlendirilmedi. Eseri satın alan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen kişi, çizimi yalnızca sanatsal görünümünü beğendiği için aldığını belirtti.

NPR, Smithsonian Magazine ve Artnet News gibi yayınlarda yer alan haberlere göre, çizimin değerinin en az 10 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Bazı uzman değerlendirmelerinde ise eserin değerinin 50 milyon doların üzerine çıkabileceği ifade ediliyor.

30 DOLARLIK SATIN ALMA NASIL BÜYÜK BİR KEŞFE DÖNÜŞTÜ?

Çizim, mimar Jean-Paul Carlhian’ın ölümünün ardından ailesi tarafından düzenlenen mülk satışında yeni sahibine ulaştı. Carlhian ailesi, eserin geçmişte yapılmış modern bir kopya olduğunu düşünüyordu. Ancak eserin aile geçmişinin, 19. yüzyılda yaşamış Fransız sanat koleksiyoncularına kadar uzanabileceği değerlendirildi.

Anonim alıcı, çizimi evinde sakladığı süre boyunca elindeki eserin sanat tarihinin önemli isimlerinden birine ait olabileceğini bilmiyordu. Çalışmanın gerçek kimliğine ilişkin şüpheler ise birkaç yıl sonra ortaya çıktı.

Smithsonian Magazine’in aktardığına göre, sanat koleksiyoncusu ve Agnews Gallery hissedarı Clifford Schorer, 2019 yılında Boston’a yaptığı ziyaret sırasında Dürer’e ait olabileceği söylenen çizimden haberdar oldu. Eseri incelediğinde, karşısındaki çalışmanın ya gördüğü en başarılı sahtecilik örneklerinden biri ya da gerçek bir başyapıt olduğunu düşündü.

Bu değerlendirme, çizimin kapsamlı bir incelemeye alınmasının önünü açtı.

ÇİZİM ÜÇ YIL BOYUNCA İNCELENDİ

Çizimin gerçekliğini ortaya koymak amacıyla yaklaşık üç yıl süren bir araştırma yürütüldü. Uzmanlar, eserde kullanılan malzemeleri, sanatçının monogramını, kâğıdın özelliklerini ve çizimin Dürer’in bilinen çalışmalarıyla benzerliklerini ayrıntılı biçimde inceledi.

Doğrulama sürecinde özellikle iki önemli bulgu öne çıktı. İlk olarak, sanatçının baş harflerini yazarken çizimde kullandığı mürekkeple aynı mürekkebi tercih ettiği belirlendi. Bu uygulamanın, Dürer’in 1501 ile 1514 yılları arasında yaptığı en az 20 eserinde de görüldüğü ifade edildi.

İkinci önemli bulgu, kâğıt uzmanı Jane McAusland tarafından tespit edildi. McAusland, çizimin üzerinde bulunduğu kâğıtta üç dişli mızrak ve halka biçiminde bir filigran belirledi. Söz konusu işaretin, sanatçının kullandığı bilinen 200’den fazla kâğıtta da yer aldığı kaydedildi.

Malzeme analizleri, filigran incelemesi ve Dürer’in çalışma alışkanlıklarına ilişkin bulgular bir arada değerlendirildiğinde, eserin orijinalliğine duyulan güven arttı.

UZMANLAR ESERİN ORİJİNALLİĞİNİ TEYİT ETTİ

Viyana’daki Albertina Müzesi’nin baş küratörü Christof Metzger ile daha önce British Museum’da küratör olarak görev yapan Giulia Bartrum, çizimi inceleyerek eserin Albrecht Dürer’e ait olduğu sonucuna vardı.

Uzmanların değerlendirmesiyle birlikte, daha önce eski bir çizim olarak görülen çalışma, Rönesans döneminin en önemli sanatçılarından birinin yeniden keşfedilen eseri olarak sanat dünyasının gündemine girdi.

1503 yılına tarihlendirilen çizime Çimenlik Bir Bankta Çiçekle Meryem ve Çocuk adı verildi. Uzmanlar, eserin Dürer’in Viyana’daki Albertina Müzesi’nde bulunan Hayvanlar Arasında Meryem adlı farklı bir kompozisyonu için hazırlanmış bir ön çalışma olabileceğini düşünüyor.

Çizimde Hz. Meryem, basit bir ahşap çitin yanında bulunan çimenlik bir bankta otururken çocuk İsa’yı kucağında tutuyor. Dürer’in sahneye hareketlilik kattığı, İsa’yı sakin bir bebek yerine kıpırdanan ve izleyiciye sırtını dönerek annesine yönelen bir çocuk olarak tasvir ettiği belirtiliyor.

DEĞERİ 50 MİLYON DOLARI AŞABİLİR

Eserin tahmini değeri, keşfin kamuoyuna duyurulduğu 2022 yılında da geniş yankı uyandırdı. NPR, çizimin yaklaşık 10 milyon dolar değerinde olduğunun düşünüldüğünü bildirdi. Smithsonian Magazine’de daha sonra yayımlanan değerlendirmelerde ise eserin değerinin 50 milyon doların üzerine çıkabileceği aktarıldı.

Bu tahminlerde Dürer’in sanat tarihindeki önemli konumu ve sanatçıya ait daha önce bilinmeyen bir eserin ortaya çıkmasının son derece nadir olması etkili oldu.

Çizim, Londra’daki Agnews Gallery’de sergilendi. Eserin ilerleyen dönemde satışa çıkarılması da planlandı. Dürer’in çalışmalarının sanat piyasasında nadiren görülmesi ve çizimin, 1970’lerden bu yana ortaya çıkarılan sanatçıya ait ilk tamamen bilinmeyen çizim olarak nitelendirilmesi, büyük sanat kurumlarının ve özel koleksiyoncuların esere yoğun ilgi gösterebileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Eseri yalnızca 30 dolara satın alan kişi için sıradan bir alışveriş, milyonlarca dolarlık bir kazanç ihtimaline dönüştü. Sanat dünyası açısından bu keşif, önemli eserlerin tavan aralarında, aile koleksiyonlarında ve mülk satışlarında yıllarca fark edilmeden kalabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.